Волынские теробороновцы уничтожили сразу два вражеских БТР-82А. ВИДЕО

Аэроразведчики 55 об 100 ОБр ТрО выследили в лесу бронетранспортер и передали координаты артилеристам из приданной бригадной артиллерии, которым удалось повредить и остановить бронированную машину.