С защитником Украины 21-летним Владиславом Онищенко попрощались в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве состоялось прощание со студентом-третьекурсником из Львова Владиславом Онищенко (Поэтом). Он погиб, выполняя боевую задачу. Владиславу был всего 21 год.

Прощание прошло в Михайловском соборе, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Владислав учился на факультете иностранных языков в Львовском университете им. Франко. С начала полномасштабного вторжения РФ он вызвался защищать Украину от российских оккупантов.

В феврале 2022-го находился во Львовской терробороне, в марте приехал в Киев и вступил в добровольческий батальон "Реванш". Впоследствии стал частью штурмовой бригады ГУР. Был в самых горячих точках: Энергодар, Бахмут, Запорожское направление.

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6 августа 2023 года Влад вместе с побратимами участвовал в форсировании Днепра, захвате и расчистке плацдарма в Казачьих Лагерях Херсонской области. Успешно выполнив поставленную задачу, они возвращались назад и наткнулись на водное минное поле. Лодка, в которой она плыла с собратьями, взорвалась на мине. Владислав Онищенко погиб 7 августа 2023 года.

Автор фото и видео - Олег Богачук





















