В небе над Житомирщиной произошла катастрофа. Погибли три летчика, расследование продолжается, - Зеленский. ВИДЕО
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграме Зеленского.
Украинский президент отметил: "Вчера в небе над Житомирщиной произошла катастрофа. Три летчика погибли. Среди них Андрей Пильщиков, позывной – Джус. Украинский офицер, один из тех, кто очень помогал нашему государству. Очень! Мои соболезнования родным и близким, всем, кто знал ребят. Продолжается расследование произошедшего. Детали говорить рано. Конечно, будут выяснены все обстоятельства. Конечно, Украина никогда не забудет каждого, кто защищал свободное небо Украины".
Как сообщал Цензор.НЕТ 25 августа в авиакатастрофе в Житомирской области столкнулись два учебно-боевых самолета Л-39, погибли трое пилотов. В воздушных силах отметили, что среди погибших – известный пилот 40-й бригады тактической авиации с позывным JUICE.