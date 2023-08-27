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Минобороны РФ заявило об атаке на Брянскую и Курскую области. ВИДЕО

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В Брянской и Курской области российская ПВО уничтожила два якобы украинских беспилотника.

Об этом заявили в минобороны РФ, информирует Цензор.НЕТ.

"Ночью и утром Украина пыталась атаковать территорию России БпЛА самолетного типа, ПВО сбила 2 беспилотника над Брянской и Курской областям", - говорится в сообщении

При этом жители российского Курска сообщили, что ночью слышны мощные взрывы. В городе раздалось от 6 до 13 взрывов.

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Топ комментарии

  • Vitaliy Mauler 38e56924
  • Amber
    Ну як вам спиться , кацапня ?
  • Wemeral
    Получи рашист безпілотник.
    Збили два, Пролунало вибухів від 6 до тринадцяти. "Жертв и разрушений нет".
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