Минобороны РФ заявило об атаке на Брянскую и Курскую области. ВИДЕО
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В Брянской и Курской области российская ПВО уничтожила два якобы украинских беспилотника.
Об этом заявили в минобороны РФ, информирует Цензор.НЕТ.
"Ночью и утром Украина пыталась атаковать территорию России БпЛА самолетного типа, ПВО сбила 2 беспилотника над Брянской и Курской областям", - говорится в сообщении
При этом жители российского Курска сообщили, что ночью слышны мощные взрывы. В городе раздалось от 6 до 13 взрывов.