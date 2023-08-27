Дрон ВСУ уничтожил новейшую российскую БМД-4М. ВИДЕО
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Бойцы ВС уничтожили с помощью барражирующего боеприпаса самую современную российскую боевую машину пехоты – БМД-4М.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео ликвидации захватчиков опубликовали в телеграм-канале Бутусов плюс.
БМД-4М была взята на вооружение ВДВ России 2016 года, в отличие от стандартной БМД четвертого поколения, она получила улучшенный двигатель, тепловизор и узловую совместимость с БМД-3. Система управления огнем оснащена высокоточным стабилизированным прицелом с тепловизионными и дальномерными каналами для стрельбы на ходу.