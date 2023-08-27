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Дрон ВСУ уничтожил новейшую российскую БМД-4М. ВИДЕО

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Бойцы ВС уничтожили с помощью барражирующего боеприпаса самую современную российскую боевую машину пехоты – БМД-4М.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео ликвидации захватчиков опубликовали в телеграм-канале Бутусов плюс.

БМД-4М была взята на вооружение ВДВ России 2016 года, в отличие от стандартной БМД четвертого поколения, она получила улучшенный двигатель, тепловизор и узловую совместимость с БМД-3. Система управления огнем оснащена высокоточным стабилизированным прицелом с тепловизионными и дальномерными каналами для стрельбы на ходу.

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Топ комментарии

  • Ol Ol e5ddacc7
    Майже як у пісні:
    В мире нет прекрасней красоты чем красота горящего кацапа!!!
  • Панас Стець 477f2171
    кацапам повезло... нічого й не зрозуміли....
  • Валерий Петрушко 5b48e6da
    Яка краса.
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