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Бойцы ВСУ уничтожили российский танк Т-80 и вражеский склад БК с дронов-камикадзе "Дикі Шершні". ВИДЕО

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Группа Асгард совместно с разведкой подразделения "Очі" 120-го ОРБ уничтожили российский танк Т-80 и вражеский состав БК FPV-дронами "Дикі Шершні".

Эти дроны производятся за средства сообщества Цензор.НЕТ.

Присоединиться к уничтожению оккупанта вы можете по реквизитам. На эти деньги мы изготовим и поставим ребятам новую партию дронов:

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