Бойцы ВСУ уничтожили российский танк Т-80 и вражеский склад БК с дронов-камикадзе "Дикі Шершні". ВИДЕО
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Группа Асгард совместно с разведкой подразделения "Очі" 120-го ОРБ уничтожили российский танк Т-80 и вражеский состав БК FPV-дронами "Дикі Шершні".
Эти дроны производятся за средства сообщества Цензор.НЕТ.
Присоединиться к уничтожению оккупанта вы можете по реквизитам. На эти деньги мы изготовим и поставим ребятам новую партию дронов:
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