Машины саперов 36 ОБрМП пробивают дороги в минных полях оккупантов. ВИДЕО

Саперы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского пробивают дороги через минные поля на юге Украины. Для прокладывания путей через вражеские инженерные заграждения используют американские установки M58 MICLIC. Они транспортируются по американским колесным бронемашинам с защитой от мин MaxxPro.