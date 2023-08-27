500 дней в плену: семьи пограничников Мариуполя требуют освободить их близких из неволи. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Семьи военнопленных пограничников Мариуполя на Майдане Независимости напомнили, что их близкие уже почти 500 дней и ночей находятся во вражеском плену.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

На Майдане Независимости собралось несколько сотен человек - родные пленных и неравнодушные киевляне. Митинг организовало Сообщество семей пленных мариупольцев.

Участники акции держали в руках плакаты с надписями "Ждем домой пограничников Мариуполя", "493 дня в плену", "Верните нашего отца из плена" и другие.

Они говорят, что каждое такое мероприятие – это призыв ко всему цивилизованному миру не забывать об украинских пленных.

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Напомним, Мариуполь находился в блокаде армии РФ с начала марта 2022 года. Россияне захватили город в мае 2022 года. Удерживавший "Азовсталь" гарнизон получил приказ прекратить оборону.

Автор фото и видео Олег Богачук



























