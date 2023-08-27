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500 дней в плену: семьи пограничников Мариуполя требуют освободить их близких из неволи. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Семьи военнопленных пограничников Мариуполя на Майдане Независимости напомнили, что их близкие уже почти 500 дней и ночей находятся во вражеском плену.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

На Майдане Независимости собралось несколько сотен человек - родные пленных и неравнодушные киевляне. Митинг организовало Сообщество семей пленных мариупольцев.

Участники акции держали в руках плакаты с надписями "Ждем домой пограничников Мариуполя", "493 дня в плену", "Верните нашего отца из плена" и другие.

Они говорят, что каждое такое мероприятие – это призыв ко всему цивилизованному миру не забывать об украинских пленных.

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Напомним, Мариуполь находился в блокаде армии РФ с начала марта 2022 года. Россияне захватили город в мае 2022 года. Удерживавший "Азовсталь" гарнизон получил приказ прекратить оборону.

Автор фото и видео Олег Богачук

500 дней в плену: семьи пограничников Мариуполя требуют освободить их близких из неволи 01
500 дней в плену: семьи пограничников Мариуполя требуют освободить их близких из неволи 02
500 дней в плену: семьи пограничников Мариуполя требуют освободить их близких из неволи 03
500 дней в плену: семьи пограничников Мариуполя требуют освободить их близких из неволи 04
500 дней в плену: семьи пограничников Мариуполя требуют освободить их близких из неволи 05
500 дней в плену: семьи пограничников Мариуполя требуют освободить их близких из неволи 06
500 дней в плену: семьи пограничников Мариуполя требуют освободить их близких из неволи 07
500 дней в плену: семьи пограничников Мариуполя требуют освободить их близких из неволи 08
500 дней в плену: семьи пограничников Мариуполя требуют освободить их близких из неволи 09
500 дней в плену: семьи пограничников Мариуполя требуют освободить их близких из неволи 10
500 дней в плену: семьи пограничников Мариуполя требуют освободить их близких из неволи 11
500 дней в плену: семьи пограничников Мариуполя требуют освободить их близких из неволи 12
500 дней в плену: семьи пограничников Мариуполя требуют освободить их близких из неволи 13
500 дней в плену: семьи пограничников Мариуполя требуют освободить их близких из неволи 14

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Топ комментарии

  • Leon e9048d82
    а може взяти зброю Зе та Єрмаку і піти звільняти?

    Спочатку вони здали Південь, потім наказали триматися в Маріуполі поки кільце стало не пробивним а потім пообіцяли почесний полон і швидке звільнення, АЛЕ як зазвичай кинули - на**али якщо по простому
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    А хто ж надав "наказ припинити оборону"?
    Добре, що по всій країні 24 лютого відомо хто не надав наказ припинити оборону. Бо зараз ми всі були би 500 днів у полоні....
  • Sophia-Maria Duglass 79f3cf17
    Мабудь Почаїв - там таке кодло змеіне
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