В Польше распространили фейк о нападении украинцев на поляков. На самом же деле напали грузины. ВИДЕО
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на 24 канал.
Информацию о драке распространило польское издание Gazeta Stonoga. По его данным, в Варшаве 25 августа якобы произошла драка "между поляками и украинцами".
Согласно "информации" издания, в пятницу, 25 августа, на набережной "группа молодых людей, называвших себя украинцами", требовала от поляков, чтобы те восклицали "Слава Украине". Как утверждает автор, такими действиями "украинцы решили надругаться над поляками".
"Поляки отказались, утверждая, что они поляки и не будут выкрикивать эти тексты. Тогда их начали избивать и толкать ногами. Восемь из них получили многочисленные травмы, а одна (студентка-психолог) находится в больнице", - говорится в сообщении Gazeta Stonoga.
Также журналисты утверждали, что нападавших якобы отпустили.
Полиция Польши опровергла этот фейк.
Она подтвердила, что драка действительно была, но украинцы в ней не участвовали. Правоохранители допросили 13 человек, среди которых были граждане Грузии. В ходе допроса выяснилось, что агрессорами в драке были именно они. Украинцы в этой драке не участвовали.