На неделе будут решения, которые еще усилят наших воинов - Зеленский. ВИДЕО
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Президент Украины Владимир Зеленский традиционно выступил с видеообращением к гражданам вечером 27 августа.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграме украинского президента.
Зеленский отметил: "На неделе, как и всегда, будут заседания Ставки. Повестка дня уже определена. В частности, будут решения, которые позволяют нам еще усилить наших воинов.
Военному командованию – активнее готовить инфраструктуру для новых украинских самолетов.
Дипломатам – активнее продвигать в коммуникации с партнерами все, что нужно именно нашим воинам. В каждом из подразделений запросы очень четкие. Именно такими должны быть и результаты украинской дипломатии".