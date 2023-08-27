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На неделе будут решения, которые еще усилят наших воинов - Зеленский. ВИДЕО

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Президент Украины Владимир Зеленский традиционно выступил с видеообращением к гражданам вечером 27 августа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграме украинского президента.

Зеленский отметил: "На неделе, как и всегда, будут заседания Ставки. Повестка дня уже определена. В частности, будут решения, которые позволяют нам еще усилить наших воинов.

Военному командованию – активнее готовить инфраструктуру для новых украинских самолетов.

Дипломатам – активнее продвигать в коммуникации с партнерами все, что нужно именно нашим воинам. В каждом из подразделений запросы очень четкие. Именно такими должны быть и результаты украинской дипломатии".

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  • 5 копійок
    Тріпло квартальне.
  • Дід Василь
    Що ти і Єрмак йдете у відставку?
  • Mykola Trofimenko 644016fc
    Пі###бол.
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