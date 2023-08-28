Украинские военные из 47 ОМБр о деталях операции по установлению флага Украины на школе в Работино. ВИДЕО

Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" рассказали детали операции по установке флага Украины на школе в Работино Запорожской области.

Соответствующее видео с подробностями боев за поселок и кадрами установления флага опубликовано на Facebook-странице бригады, информирует Цензор.НЕТ.

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"Эта задача выглядела для нас как нечто особенное, поэтому мы очень волновались, очень готовились и все работали на максимум концентрации, максимум внимания, максимум адреналина. Это прям был особый день. С ночниками, с теплаками, разведка крутая, подготовка, слушали нет ли дронов, очень внимательно слушали куда работает арта, ждали удобного момента", - рассказывает боец с позывным Лист.

Также украинские военные рассказали, что для них очень важна поддержка со стороны гражданского населения. Иногда им ее не хватает.

"Надо сцепить зубы, сделать выводы и работать дальше, потому что война еще не закончилась", - говорит военный с позывным Тренер.

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