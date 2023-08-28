Максимально увеличиваем объемы отечественного производства оружия и боеприпасов, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 551 дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Краткий отчет. Главное, конечно, Ставка. И о том, что делаем сейчас, и о том, к чему должны быть готовы. Первое - передовая. Прежде всего Купянское направление, ключевые точки Донетчины: Бахмут, Авдеевка, Марьинка, южные направления, в частности Ореховское.

Доклады генералов Залужного, Сырского, Тарнавского. Доклад главы ГУР - о планах оккупантов. Ответим на их намерения. Обязательно. И так, как они не ожидают. Несколько докладов чиновников и военных - по укреплению наших приграничных регионов. Вопросы финансов для этого решены.

Было отдельное совещание по нашему, украинскому производству оружия. Минстратегпром, Укроборонпром и руководители отечественных производств. Пушки, которые сделаны в Украине. Снаряды, которые сделаны в Украине. Дроны, ракеты, бронетехника. Максимально увеличиваем объемы производства. Украина это может. Финансирование есть. Наша "оборонка" будет давать больший результат.

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На следующую Ставку - две задачи. Первое: отчет по подготовке к зиме. Различные аспекты, в том числе по безопасности. Второе: программа подготовки к применению новых боевых самолетов. Политически уже все сделано. Договоренности есть. Ключевое теперь - это качественно и быстро подготовить инфраструктуру. И это уже военная задача", - рассказал Зеленский.