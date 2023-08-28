Уничтожение вражеской позиции оккупантов FPV-дроном "Дикі Шершні". ВИДЕО
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Аэроразведчики 3-го батальона отдельной Президентской бригады имени Богдана Хмельницкого с FPV-дронов "Дикі Шершні" ликвидировали российских оккупантов.
На видео пилот попал в блиндаж оккупантов, после чего произошло возгорание и детонация боекомплекта, сообщает Цензор.НЕТ.
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