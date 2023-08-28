Уничтожение вражеской позиции оккупантов FPV-дроном "Дикі Шершні". ВИДЕО

Аэроразведчики 3-го батальона отдельной Президентской бригады имени Богдана Хмельницкого с FPV-дронов "Дикі Шершні" ликвидировали российских оккупантов.

На видео пилот попал в блиндаж оккупантов, после чего произошло возгорание и детонация боекомплекта, сообщает Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Дрон профинансирован читателями Цензор.НЕТ.

Профинансировать новые партии дронов можно по этим реквизитам

Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb

ПриватБанк: 4731219611037825

PayPal: [email protected]

Криптовалюта:

USDT (TRC-20): TPFzg8Wz3L1tadEkfFa9wDRr1gMntCNgjy

BTC: bc1quxxwekqxetgpy9f0p590qrj0mkc37s9urv85q2

ETH: 0xEac08EdAfC36DA0124FaC666c8E10B8a9e954C0B

Смотрите: Бойцы ВСУ уничтожили российский танк Т-80 и вражеский склад БК с дронов-камикадзе "Дикі Шершні". ВИДЕО