Автобус с украинцами попал в ДТП в Румынии, пострадали 12 человек. ВИДЕО
4 79424
28 августа в румынском городе Неводар произошло ДТП с участием автобуса с украинцами. Сообщают о 12 пострадавших, среди них 2 детей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.
По данным СМИ, в салоне находилось около 40 пассажиров.
Автобус выехал из Бухареста и направлялся в Одессу, и задел ограничитель высоты.
6 взрослых доставлены в больницу с травмами головы, верхних и нижних конечностей. Еще 6 человек получили медицинскую помощь и отказались от госпитализации.
На месте происшествия работают спасатели и медики. Осмотр пострадавших продолжается.