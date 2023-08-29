Автобус с украинцами попал в ДТП в Румынии, пострадали 12 человек. ВИДЕО

28 августа в румынском городе Неводар произошло ДТП с участием автобуса с украинцами. Сообщают о 12 пострадавших, среди них 2 детей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.

По данным СМИ, в салоне находилось около 40 пассажиров.

Автобус выехал из Бухареста и направлялся в Одессу, и задел ограничитель высоты.

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6 взрослых доставлены в больницу с травмами головы, верхних и нижних конечностей. Еще 6 человек получили медицинскую помощь и отказались от госпитализации.

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На месте происшествия работают спасатели и медики. Осмотр пострадавших продолжается.