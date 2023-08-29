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Автобус с украинцами попал в ДТП в Румынии, пострадали 12 человек. ВИДЕО

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Автобус с украинцами попал в ДТП в Румынии, пострадали 12 человек. ВИДЕО
28 августа в румынском городе Неводар произошло ДТП с участием автобуса с украинцами. Сообщают о 12 пострадавших, среди них 2 детей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.

По данным СМИ, в салоне находилось около 40 пассажиров.

Автобус выехал из Бухареста и направлялся в Одессу, и задел ограничитель высоты.

6 взрослых доставлены в больницу с травмами головы, верхних и нижних конечностей. Еще 6 человек получили медицинскую помощь и отказались от госпитализации.

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На месте происшествия работают спасатели и медики. Осмотр пострадавших продолжается.

Топ комментарии

  • Марина Нєчаєва 65f96ff6
    З водіями. Перевізники може й норм. Людський фактор - досвідчені пішли воювати, їх заменили ті, хто не підлягає призову й без відповідного досвіду.

    Я, наприклад, в свій час водія винаймала - то був бувший далекобійник. Досвід по Україні-Європі величезний. Причому винаймала свідомо.
  • Алекс Скела
    Дивно, шо не про Резнікова!
  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Колись була подібна історія з французьким автобусом. Але зараз, через кілька років, карти Гугл точно покажуть куди твоє і па ло не влазить. У яку дірку. Якась херня просто з нічого, а люди постраждали.
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