Пилот вертолета Ми-24П атакует позиции оккупантов ракетами Hydra-70 производства США по пусковым установкам М261. ВИДЕО

Пилот боевого вертолета Ми-24П запечатлел применение американских ракет Hydra-70 по враждебным позициям.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись боевого использования американских патронов опубликован в соцсетях.

"Видео из кабины и непосредственно борта боевого вертолета Ми-24П, выходящего на ударную позицию и ведущего огонь поддержки авиационными ракетами Hydra-70 производства США из пусковых установок М261, помогая таким образом наступающим сухопутным подразделениям. Работает на малых высотах 18 бригада армейской авиации", - говорится в комментарии к видео.

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Hydra 70 – американская 70-мм неуправляемая авиационная ракета. Производится компанией General Dynamics. НАР "Hydra-70" предназначено для уничтожения техники и живой силы противника.

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