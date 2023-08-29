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Пилот вертолета Ми-24П атакует позиции оккупантов ракетами Hydra-70 производства США по пусковым установкам М261. ВИДЕО

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Пилот боевого вертолета Ми-24П запечатлел применение американских ракет Hydra-70 по враждебным позициям.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись боевого использования американских патронов опубликован в соцсетях.

"Видео из кабины и непосредственно борта боевого вертолета Ми-24П, выходящего на ударную позицию и ведущего огонь поддержки авиационными ракетами Hydra-70 производства США из пусковых установок М261, помогая таким образом наступающим сухопутным подразделениям. Работает на малых высотах 18 бригада армейской авиации", - говорится в комментарии к видео.

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Hydra 70 – американская 70-мм неуправляемая авиационная ракета. Производится компанией General Dynamics. НАР "Hydra-70" предназначено для уничтожения техники и живой силы противника.

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Топ комментарии

  • Яр Холодний
    Коли кацапи починають погрожувать сусідам слоганом "Можем пафтарить!" - стає смішно Бо таке можна казать, коли допомога Заходу, по системі "ленд-ліз", іде тобі - а не твоєму противнику!
    Казав син сусіда (зброяр у бригаді штурмової авіації), на днях - позавчора поїхав на місце служби після відпустки: "Наші хлопці випробовували недавно ті ракети Вчистили по лісопосадці Метрів чотириста "викосило"!
  • Oleksa Tomakh
    Гелік красивий
  • MausMike
    Казали ж - не можна літати у рідне село на вертольоті, літай тепер з квіточками.
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