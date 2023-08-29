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Родных погибших воинов не пускают на Михайловскую площадь, территорию оцепили, пропуск осуществляют по списку: Не дали даже возложить цветы. ВИДЕО

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Родных павших воинов в День памяти защитников Украины не пускают на территорию Михайловской площади, они не могут даже возложить цветы к Стене памяти героев.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказала мать погибшего защитника.

"Семьи в ожидании стояли и не пускали нас. С 8 утра выгнали всех с территории Михайловской площади и не пускали семьи возложить цветы. У них списки приглашенных и избранных. Прямой эфир у них здесь был. Стульчики с подписями имен, кому можно быть, а кому нельзя", - рассказала она.

Сейчас Михайловскую площадь оцепили правоохранители. Пускают только по списку.

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Топ комментарии

  • vuiko dobrui
    черговий зе маразм і дибілзм ...
  • Светлана Круп
    Та це ж путінізм, як на кацапщині. Дожилися!
  • vuiko dobrui
    а що ще можуть придумати нащадки, вилупки комуняк та нквдистів ??? бачили очі в 2019 році що купували - тепер їжте і не обляпайтеся !!! нажаль !!!

    "Російська пропаганда в серіалі Слуга народу. Европу - в ж@пу! "Добрі росіяни" рятують львівських шахтарів попри заборони злих галицьких бандерівців.


    Іван Сімочкін: Я нарешті знайшов цей епізод! Це третій сезон Слуги народу. Україна вже давно розвалилася (!) на десяток дрібних "незалежних" шматочків. І тут у Львові, в "Галицькому королівстві" (ппц, "королівстві"! - це ж треба таке виковиряти!) трапляється аварія на шахті. В шахті під завалами залишаються шахтарі, там ось-ось вибухне метан, рахунок йде на години, треба термінова допомога з-за кордону. І тут на поверхні біля шахти стикаються шахтарі і злобний галицький бандерівський спецназ. Бандерівець в береті волає: "Викликай поляків!" Лідер шахтарів йому каже, що у поляків нема такого обладнання. А в кого є? В незалежній Донеччині, відповідає шахтар, треба до них звернутися. І злий бандерівець ричить, що ніхто до донецьких звертатися не буде, викликай американців, китайців! Шахтар наполягає, що врятувати можуть тільки донецькі. Галицькі звірюки-спецпризначенці забороняють, протистояння загострюється. І тут - тадам! - в чарівних променях зʼявляються російські рятувальники з Донбасу! Шахтарі рішуче витісняють злобних галицьких спецпризначинців, а добрий благородний рятувальник чистою російською мовою каже: "Какая концентрація метана? Сколько там людєй?" І наказує своїй чарівній команді: "Проізвєсті разведку. За работу. Вперррьод!" І під переможню музику росіяни рятують львівських шахтарів. Наступний план - Зеленський в кабінеті радісно зітхає, у всіх на очах сльози, коментатори "новин" в зомбоящику закріплюють ефект - кажуть про "протягнуту руку допомоги" і про "поєднання братських народів" попри перешкоди нацистських гадів. Всім все подобається?"
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