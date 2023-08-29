Родных погибших воинов не пускают на Михайловскую площадь, территорию оцепили, пропуск осуществляют по списку: Не дали даже возложить цветы. ВИДЕО
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Родных павших воинов в День памяти защитников Украины не пускают на территорию Михайловской площади, они не могут даже возложить цветы к Стене памяти героев.
Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказала мать погибшего защитника.
"Семьи в ожидании стояли и не пускали нас. С 8 утра выгнали всех с территории Михайловской площади и не пускали семьи возложить цветы. У них списки приглашенных и избранных. Прямой эфир у них здесь был. Стульчики с подписями имен, кому можно быть, а кому нельзя", - рассказала она.
Сейчас Михайловскую площадь оцепили правоохранители. Пускают только по списку.