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Сбежавшая из РФ в Ташкент россиянка "учит" узбеков правильно праздновать свадьбу: "Г#ндоны, бл#дь! На все, бл#дь, дома орут! Здесь ребенок спит!". ВИДЕО

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Сбежавшая из России в Узбекистан россиянка набросилась на музыкантов во время традиционного празднования свадьбы в Ташкенте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой гражданка РФ "учит" узбеков правильно праздновать свадьбу, опубликована в соцсетях. Судя по всему причиной возмущения россиянки стала музыка, мешавшая "ребенку спать".

"Дружба народов в исполнении россиянки и жителей Ташкента, празднующих свадьбу. По словам местных, дамочка - релокантка из России. Во время традиционного мероприятия она набросилась на сопровождавших жениха музыкантов. Ну, а дальше - крик, мат и прочая la democratización от пацифистки из России", - говорится в комментарии к видео.

Внимание! Ненормативная лексика!

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Топ комментарии

  • Деніс Войцеховський
    А вдома добре, кадирівці весілля гуляють - так тихо, так чемно. Повертайся додому.
  • untrollable
    папік рімський пустив би сльозу умілєнія
  • Сергей Кушнир 8b3077c9
    Закрой окна, и пусть спит. Какие нежные, бл... На своих вонючих болотах будешь командовать, уё**ще.
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