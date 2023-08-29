Памяти пилота Андрея Пильщикова: Juice за штурвалом МиГ-29 уничтожает вражеский БПЛА "Орлан". ВИДЕО

В сети опубликовано архивное видео, на котором зафиксирован фрагмент боевой работы украинского пилота Андрея Пильщикова (Juice), погибшего в авиакатастрофе в небе над Житомирщиной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи украинский пилот за штурвалом самолета МиГ-29 уничтожает вражеский БПЛА "Орлан".

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Напомним, известный летчик Джус погиб в авиакатастрофе в Житомирской области 25 августа 2023 года.

Позже стали известны имена пилотов 40-й бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" Воздушных Сил ВС Украины, погибших 25 августа в небе над Житомирщиной. Это Андрей Пильщиков, Вячеслав Минка и Сергей Проказин.

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