Памяти пилота Андрея Пильщикова: Juice за штурвалом МиГ-29 уничтожает вражеский БПЛА "Орлан". ВИДЕО
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В сети опубликовано архивное видео, на котором зафиксирован фрагмент боевой работы украинского пилота Андрея Пильщикова (Juice), погибшего в авиакатастрофе в небе над Житомирщиной.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи украинский пилот за штурвалом самолета МиГ-29 уничтожает вражеский БПЛА "Орлан".
Напомним, известный летчик Джус погиб в авиакатастрофе в Житомирской области 25 августа 2023 года.
Позже стали известны имена пилотов 40-й бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" Воздушных Сил ВС Украины, погибших 25 августа в небе над Житомирщиной. Это Андрей Пильщиков, Вячеслав Минка и Сергей Проказин.