РСЗО "HIMARS" уничтожает российский комплекс РЭБ Р-330Ж "Житель". ВИДЕО

Украинские воины с помощью РСЗО "HIMARS" уничтожили российский комплекс РЭБ Р-330Ж "Житель"

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой запечатлен момент успешной атаки украинских артиллеристов опубликован в соцсетях.

"Русский военный КамАЗ, попавший под пристальный глаз украинских аэроразведчиков из подразделения Flying Skull, "случайно" вывел нашу птицу на дорогой подарок - комплекс радиоэлектронной борьбы Р-330Ж "Житель", который был не очень умело спрятан под деревьями. Прилет от РСЗО "HIMARS" не заставил долго ждать – важный российский комплекс уничтожен вместе с экипажем", - говорится в комментарии к видео.

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