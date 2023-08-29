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Бойцы 14-й ОМБр имени князя Романа Великого уничтожили дроном-камикадзе вражескую САУ 2С19 "Мста-С". ВИДЕО

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Воины 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого с помощью дрона-камикадзе уничтожили вражескую САУ 2С19 "Мста-С".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов и детонации боекомплекта опубликован в соцсетях.

"Работают воины 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого. Сокрушительное поражение вражеской самоходной гаубицы 2С19 "Мста-С" FPV-дроном на одном из самых горячих направлений", - говорится в комментарии к видео.

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Топ комментарии

  • Alessandro Moretti
    Повага 🙌
  • Яр Холодний
    Оце чітко видно, що гарно "впиндюрили"!!!
  • Василий СПРУТ
    Круть
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