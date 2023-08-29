Украинские воины подняли флаг Украины на дачах между Антоновкой и Олешками на Херсонщине. ВИДЕО
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Украинские бойцы подняли украинский флаг на левом берегу между Олешками и Антоновкой.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время выполнения боевого задания бойцы увидели флагшток с трезубцем на конце и решили добавить туда еще и флаг Украины.
На записи, позади бойцов видно Антоновский мост и острова. Можно заметить последствия потопа левобережья Херсонщины после подрыва российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС и обстрелов.