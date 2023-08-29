Украинские воины подняли флаг Украины на дачах между Антоновкой и Олешками на Херсонщине. ВИДЕО

Украинские бойцы подняли украинский флаг на левом берегу между Олешками и Антоновкой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время выполнения боевого задания бойцы увидели флагшток с трезубцем на конце и решили добавить туда еще и флаг Украины.

На записи, позади бойцов видно Антоновский мост и острова. Можно заметить последствия потопа левобережья Херсонщины после подрыва российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС и обстрелов.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Читайте: ВСУ продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области, за сутки произошло 32 боевых столкновения, - Генштаб