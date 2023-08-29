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Украинские воины подняли флаг Украины на дачах между Антоновкой и Олешками на Херсонщине. ВИДЕО

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Украинские бойцы подняли украинский флаг на левом берегу между Олешками и Антоновкой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время выполнения боевого задания бойцы увидели флагшток с трезубцем на конце и решили добавить туда еще и флаг Украины.

На записи, позади бойцов видно Антоновский мост и острова. Можно заметить последствия потопа левобережья Херсонщины после подрыва российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС и обстрелов.

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Топ комментарии

  • Виктор Дийнега
    Кацапы уже в диком ужасе от нашего прапора размышляют как бы побыстрее свалить с области где этот прапор появился. Думаю что в ближайшее время появление украинского прапора для русни будет обозначать что нужно грести педалями и как можно подальше даже если ты находишься в Москве.
  • Хорунжий Сергій
    Дякую вам, хлопці!
  • Чайка Київ
    Героям слава !!!
    Бережи вас Господь, рідненькі
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