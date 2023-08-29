Сергей Притула объявил сбор на противоминные тралы: "Есть для этого два дня". ВИДЕО

Благотворительный фонд Сергея Притулы объявил срочный сбор на 40 миллионов гривен на десять противоминных тралов. С их помощью Вооруженные Силы могут безопаснее и эффективнее обезвреживать российские мины.

Об этом он сообщил на своей странице в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

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Сбор средств продлится два дня. Сергей Притула отметил, что бригады Сил обороны Украины, которые сейчас задействованы в контрнаступлении, крайне нуждаются в противоминных тралах для успешного прохождения российских минных полей.

Притула отметил, если сейчас фонд закажет эти тралы, то уже в сентябре они могут оказаться на фронте.

Счета активные:

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