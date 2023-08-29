Пилоты роты ударных дронов 24-й ОМБр поразили сразу несколько вражеских целей. ВИДЕО

Оккупанты начали укреплять вторую линию обороны в зоне боевых действий на Донбассе. Для этого они пригнали тяжелую технику, а также военные машины, которые бы помогли строить фортификационные сооружения. Однако ударные дроны "Рарог" 24-й отдельной механизированной бригады дважды атаковали кабину строительного крана, чтобы помешать россиянам готовиться к наступлению.