Беременная гражданка Чехии пыталась перевезти украинца за границу в нише для шины, обоих задержали, - ГПСУ. ВИДЕО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.
Отмечается, что в пункте пропуска "Лужанка", во время углубленного досмотра "БМВ" под управлением иностранки, пограничники совместно с таможенниками обнаружили в нише для запасного колеса, в специально оборудованном тайнике, обнаженного мужчину.
"После обнаружения "пассажира" парочка устроила конфликтную ситуацию. Чтобы унять горе-переправительницу, которой теперь грозит уголовная ответственность по ст.332 УКУ, и ее сожителя пограничникам пришлось вызвать полицейских. В ходе выяснения всех обстоятельств правонарушения правоохранители приняли решение об эвакуации "БМВ" из пункта пропуска", - говорится в сообщении.
Женщина, автомобиль которой пытались транспортировать из пункта пропуска сотрудники Нацполиции, ложилась под колеса автомобиля, после чего попыталась скрыться от правоохранителей.
Мужчина, который пытался незаконно пересечь границу, помещен в пункт временного содержания Мукачевского пограничного отряда.
В ГНСУ добавили, что на нарушителей пограничники оформили документы админпроизводства о нарушении режима в пункте пропуска (ст. 202) и злостного неповиновения законным требованиям пограничников (ст. 185-10).
Кроме того, пассажиру придется отвечать за попытку незаконного пересечения границы (ст. 204-1). Что касается действий гражданки Чехии, пограничники направили сообщение в Нацполицию об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 332 и ст. 194 Уголовного Кодекса.
После создания конфликтной ситуации в пункте пропуска иностранка попыталась скрыться, однако неподалеку от границы пограничники ее задержали.
Вскоре оценку действиям чешки и ее избранника будет давать суд.