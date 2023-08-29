Каждый чиновник должен быть достойным пути, которым идет Украина, чтобы не отводить глаз от взглядов на фотографиях воинов на Стене памяти, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 552-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня особенный день. День памяти. День всех наших защитников, защитниц, погибших в боях ради Украины с 2014 года, с 24 февраля.

Каждый такой день – это напоминание для всего нашего народа. Для каждого работающего на государство. Напоминание, чем заполнено все, что является нашим государством. Украинские семьи, чьи сыновья и дочери погибли в боях. Для них, для родителей украинских героев, сине-желтое знамя Украины – это теперь напоминание о родном ребенке, о его подвиге ради государства. Ребенок, чей отец погиб на фронте, защищая Украину… Возлюбленные, которым больше не встретиться, потому что война унесла жизнь, которая стала жизнью Украины…

Все, что является нашим государством, и все, кто является нашим государством – каждый институт, каждое должностное лицо – должны чувствовать, какая Украина за ними. Сколько боли в сердце. Сколько отваги у нее. Какая память о людях, которых больше нет. Что сейчас в ее символах. Но как иначе люди воспринимают теперь все, что унижает Украину, ее силу и надежду.

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Быть достойными пути, которым идет Украина, – это долг. Давать Украине больше сил. Больше возможностей. Обязанность. Быть неравнодушными к каждой и каждому, кто рядом с тобой. Поддерживать. Заботиться о людях. И всегда приближать результат. Главный результат для Украины. Украина должна победить. Для всех это главное. Чтобы не отводить глаза от взглядов на фотографиях воинов на Стене памяти, на других мемориалах", - сказал Зеленский.