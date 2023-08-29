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Пленный россиянин о контрнаступлении ВСУ: "Наше подразделение не имело шансов". ВИДЕО

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Российский оккупант Дмитрий Емельяненко попал в плен во время украинского контрнаступления. Сейчас он рассказывает, что шансов у его подразделения против украинских военных не было, настолько убедительно их "размотали".

Об этом он сообщил проекту "Хочу жить", передает Цензор.НЕТ.

Для подготовки к "увлекательному путешествию" с Дальнего Востока на юг Украины Россия дала его подразделению всего два часа на сборы после получения повестки.

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Топ комментарии

  • Luk Viktor
    А що за 3.14дор зліва лисий?
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    сам, ******, контракт підписав і досі вбивав би якби не був лохом... в кацапські сльози віри немає. обміняють і буде на роств розповідати як валив хохлів героїчно
  • Urs
    типовий кацапський довбойоб.
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