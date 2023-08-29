Пленный россиянин о контрнаступлении ВСУ: "Наше подразделение не имело шансов". ВИДЕО

Российский оккупант Дмитрий Емельяненко попал в плен во время украинского контрнаступления. Сейчас он рассказывает, что шансов у его подразделения против украинских военных не было, настолько убедительно их "размотали".