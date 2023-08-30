Маленькая девочка-беженка плачет, рассматривая фотографии из Украины: "Я хочу туда вернуться". ВИДЕО

В сети опубликовано трогательное видео, на котором маленькая девочка-беженка плачет, рассматривая фотографии с украинскими пейзажами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, мама девочки за кадром спрашивает ее, почему она плачет, а та в ответ говорит, что хочет вернуться домой.

"Нелюди из РФ сделали беженцами миллионы украинских семей. Эта девочка, как и другие наши дети, бежавшие от войны, вынуждена учиться на чужбине. И только с экрана смартфона видеть те же картинки, что когда-то видела вживую. За руку гуляя по паркам со своими родителями. Вы непременно вернетесь, наши дорогие, наши родные! Мы – Нация! И мы обязательно будем вместе, на своей земле!", - пишет в комментарии автор публикации.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Читайте: В Харькове школьники будут учиться в метро