Российский самолет Ил-76 догорает на военном аэродроме во Пскове: "Них#я я успел спрятаться! П#зда!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен пылающий российский самолет Ил-76 на военном аэродроме во Пскове.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вероятнее всего, запись сделана российским военным, который проходит службу на аэродроме.

"Них#я я успел спрятаться! П#зда! Я услышал вот эту х#йню, бл#дь! Туф-туф! П#зда!", - рассказывает он на русском языке о деталях атаки на аэродром.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские СМИ сообщают о повреждениях на аэродроме Пскова 4 военно-транспортных самолетов Ил-76

Как сообщает Цензор.НЕТ ранее, ночью 30 августа в российском Пскове в районе военного аэродрома раздавались взрывы.