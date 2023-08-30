Российский самолет Ил-76 догорает на военном аэродроме во Пскове: "Них#я я успел спрятаться! П#зда!". ВИДЕО
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В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен пылающий российский самолет Ил-76 на военном аэродроме во Пскове.
Как сообщает Цензор.НЕТ, вероятнее всего, запись сделана российским военным, который проходит службу на аэродроме.
"Них#я я успел спрятаться! П#зда! Я услышал вот эту х#йню, бл#дь! Туф-туф! П#зда!", - рассказывает он на русском языке о деталях атаки на аэродром.
Внимание! Ненормативная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ ранее, ночью 30 августа в российском Пскове в районе военного аэродрома раздавались взрывы.