Новости Видео • Война

Пропагандист Соловьев заявил об атаке НАТО на аэродром в Пскове с территории стран Балтии: "Уничтожить нахрен Прибалтику! Стереть с лица Земли!". ВИДЕО

23 122129
Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев уверен, что атака на военный аэродром в российском Пскове была совершена с территории стран НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Соловьев заявил, что, вероятнее всего, пуски были совершены с территорий стран Балтии, и призвал атаковать их территорию.

Также читайте: Российский самолет Ил-76 догорает на военном аэродроме во Пскове: "Них#я я успел спрятаться! П#зда!". ВИДЕО

Как сообщал Цензор.НЕТ, ночью 30 августа в российском Пскове в районе военного аэродрома раздавались взрывы.

Топ комментарии

  • Деніс Войцеховський
    Очолиш атаку, поц?
  • vitaliymkua
    Воно таке кумедне. Ще б ніжкою топнув.
  • мальчиш-плохиш
    Забавный такой ))). Можешь стать на колени и отсосать, а не "стереть с лица Земли" ))).
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости