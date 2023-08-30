Пропагандист Соловьев заявил об атаке НАТО на аэродром в Пскове с территории стран Балтии: "Уничтожить нахрен Прибалтику! Стереть с лица Земли!". ВИДЕО
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Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев уверен, что атака на военный аэродром в российском Пскове была совершена с территории стран НАТО.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Соловьев заявил, что, вероятнее всего, пуски были совершены с территорий стран Балтии, и призвал атаковать их территорию.
Как сообщал Цензор.НЕТ, ночью 30 августа в российском Пскове в районе военного аэродрома раздавались взрывы.