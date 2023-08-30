Пропагандист Соловьев заявил об атаке НАТО на аэродром в Пскове с территории стран Балтии: "Уничтожить нахрен Прибалтику! Стереть с лица Земли!". ВИДЕО

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев уверен, что атака на военный аэродром в российском Пскове была совершена с территории стран НАТО.