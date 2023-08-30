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Минимум пятерых оккупантов ликвидировали бойцы 3-й ОШБ, устроив засаду у железной дороги недалеко от Бахмута. ВИДЕО боя

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Украинские воины из 3-й ОШБ устроили засаду у железной дороги возле Бахмута и ликвидировали по меньшей мере пятерых оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, действия украинских бойцов зафиксировал беспилотник, а видео боя опубликовано на странице подразделения в соцсетях.

"Ликвидировали под#ров под железнодорожной дорогой на Бахмут. Перейдя колеи, группы оккупантов натолкнулись на засаду. Из окопов огонь на поражение открыли штурмовики. Корректируют бой с неба бойцы РУП "Шершень". Отстреливают противника бойцы 2-го штурмового батальона", - говорится в комментарии к видео.

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  • MausMike
    7 хороших кацапів так і не зрозуміли звідкіля на них прилетіли промені добра.
  • Вячеслав Crane
    підарюги, прийшли знищити на догоду собі і своєму фюреру наш народ, як приємно бачити, коли вони застигають і більше не рухаються
  • Andrey Zharov
    Дуже красиво
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