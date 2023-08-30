Минимум пятерых оккупантов ликвидировали бойцы 3-й ОШБ, устроив засаду у железной дороги недалеко от Бахмута. ВИДЕО боя
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Украинские воины из 3-й ОШБ устроили засаду у железной дороги возле Бахмута и ликвидировали по меньшей мере пятерых оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, действия украинских бойцов зафиксировал беспилотник, а видео боя опубликовано на странице подразделения в соцсетях.
"Ликвидировали под#ров под железнодорожной дорогой на Бахмут. Перейдя колеи, группы оккупантов натолкнулись на засаду. Из окопов огонь на поражение открыли штурмовики. Корректируют бой с неба бойцы РУП "Шершень". Отстреливают противника бойцы 2-го штурмового батальона", - говорится в комментарии к видео.