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Уклонисты устроили "голливудскую" гонку на границе. ВИДЕО

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В Черновицкой области пограничники ловили уклонистов с "голливудской" гонкой и выстрелами в воздух.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе, информирует Цензор.НЕТ.

"2 автомобиля, уклонисты, 2 организатора. На эту схему пограничники вышли по предварительной информации: деньги-граница-Румыния", - говорится в сообщении.

Одну из машин остановили. В ней обнаружили организатора схемы и 3 уклонистов.

"Водитель другой, после "голливудской" гонки и выстрелов в воздух, бросил авто и скрылся. Его ищут", - рассказали в Госпогранслужбе.

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Топ комментарии

  • Oleg Mamont
    Я не знаю скільки вже казати, що "ухилянтом" людину признає суд, у пвироку по статті 336. Журналісти які використовують се слово - привласнюють повноваження судді, що є карним злочином. До вироку суді - ті люди хто завгодно - стрітрейсери, порушники державного кордону, ********... але не "ухилянти". Досить хайпити і писати дичину.
  • Олександр Олійник fcca26f1
    знаю пенсіонерів які голосували за Петра і дятлів 25 45 років які за зєЛоха так що тут питання спірне
  • Підлога Маккартні
    Ухилянтом можно только решением суда признать человека.
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