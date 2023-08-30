Уклонисты устроили "голливудскую" гонку на границе. ВИДЕО

В Черновицкой области пограничники ловили уклонистов с "голливудской" гонкой и выстрелами в воздух.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе, информирует Цензор.НЕТ.

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"2 автомобиля, уклонисты, 2 организатора. На эту схему пограничники вышли по предварительной информации: деньги-граница-Румыния", - говорится в сообщении.

Одну из машин остановили. В ней обнаружили организатора схемы и 3 уклонистов.

"Водитель другой, после "голливудской" гонки и выстрелов в воздух, бросил авто и скрылся. Его ищут", - рассказали в Госпогранслужбе.

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