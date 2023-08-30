"Пух… Ни велосипедиста, ни рапиры": Как польская САУ Krab уничтожает россиян на передовой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Боевой экипаж польского "Краба" работает на передовой и успешно выполняет задачи на поле боя.

Как информирует Цензор.НЕТ, в новом видео, которое опубликовав проект "Український Свідок", съемочная группа показала работу боевого экипажа польской САУ Krab в Донецкой области. Во время съемок журналисты попали под вражеский обстрел.

"САУ Krab польского производства достаточно качественные, высокоточные, надежные. Мои ребята довольны, что получили такую технику и работают на ней. Есть результат. И мы его видим", - говорит Максим, военнослужащий артиллерийской бригады.

Артиллеристы показали работу САУ на Бахмутском направлении и рассказали об особенностях польской машины, а во время съемки наша съемочная группа попала под обстрел. К счастью, никто не пострадал.

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Владислав, командир польской САУ Krab, рассказал, что по сравнению с советской установкой "Мста-Б", на которой они работали раньше, польские выиграют во время развертывания, количества экипажа и возможности самоходного передвижения. На овладение Крабами у военных было 12 дней.

Военные говорят, что польская САУ не рассчитана на такую интенсивность борьбы, как сейчас на фронте. Также бойцы рассказали, что по настрелу машины уже "открыли новые возможности", а пушку, поставившую рекорд, польская сторона забрала в музей.

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