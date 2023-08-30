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Семь пленных оккупантов выкрикивают лозунг "Слава Украине!": "Красавчики! Можно было с самого начала так". ВИДЕО

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Украинские воины взяли в плен семерых российских оккупантов в бою на юге Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свои "трофеи" бойцы показали в соцсетях. На записи захватчики дружно выкрикивают лозунг "Слава Украине!" по просьбе одного из украинских воинов.

"Красавчики! Можно было с самого начала так", - говорит пленным один из бойцов.

"Удачная охота на п#даров, юг", - говорится в комментарии к видео.

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Топ комментарии

  • Пачкуале
    Фу, гадость. В семи экземплярах.
  • Pavel Bortsevych
    Теперь они ещё пар слов будут знать, кроме абырвалг )))
  • Gary Grant
    Вбивати треба цей смердючий непотріб... Попереджуючи питання про обмін...Ви думаєте прикоритні кацапи тримають оце все,яке потрапило до нашого полону за щось? Чхали вони на них. Так само і оцей непотріб чхав на всіх,коли б дорвався до влади. Це все кругообіг в кацапській вигрібній ямі. А ось кадирівця- спіймати-це Джек пот👍
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