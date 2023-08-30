Семь пленных оккупантов выкрикивают лозунг "Слава Украине!": "Красавчики! Можно было с самого начала так". ВИДЕО

Украинские воины взяли в плен семерых российских оккупантов в бою на юге Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свои "трофеи" бойцы показали в соцсетях. На записи захватчики дружно выкрикивают лозунг "Слава Украине!" по просьбе одного из украинских воинов.

"Красавчики! Можно было с самого начала так", - говорит пленным один из бойцов.

"Удачная охота на п#даров, юг", - говорится в комментарии к видео.

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