Семь пленных оккупантов выкрикивают лозунг "Слава Украине!": "Красавчики! Можно было с самого начала так". ВИДЕО
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Украинские воины взяли в плен семерых российских оккупантов в бою на юге Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, свои "трофеи" бойцы показали в соцсетях. На записи захватчики дружно выкрикивают лозунг "Слава Украине!" по просьбе одного из украинских воинов.
"Красавчики! Можно было с самого начала так", - говорит пленным один из бойцов.
"Удачная охота на п#даров, юг", - говорится в комментарии к видео.