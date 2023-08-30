На полигонах в Британии уже прошли подготовку более 20 тысяч украинских военных, - Генштаб. ВИДЕО

В Британии прошли подготовку более 20 тысяч украинских военнослужащих.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Как говорится, перед учениями каждый из военных получил всю необходимую и полезную амуницию и вещевое обеспечение.

"Украинским армейцам выдают все, что понадобится им как во время тренировок, так и на фронте. Это не только форма и обувь для лета и зимы, бронежилеты и шлемы, но и тактические очки и варежки, аптечки, спальниками и кариматы, а также удобные и крепкие рюкзаки и сумки, чтобы все это перевозить", - говорится в сообщении.

Все вещи украинские военные получили в рамках многонациональной тренировочной операции "Интерфлекс".

"Таким образом Великобритания оказывает действенную и весомую поддержку Украины в ее борьбе против неспровоцированного вторжения российских оккупантов. И сейчас поддержка уже превысила сумму 2,3 миллиарда фунтов стерлингов", - добавили в Генштабе.

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