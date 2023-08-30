Бойцы подразделения ССО TangoGrom уничтожили вражеский склад боеприпасов FPV-дронами "Дикі Шершні". ВИДЕО

Бойцы подразделения ССО TangoGrom уничтожили вражеский склад боеприпасов с помощью дронов-камикадзе "Дикі Шершні", приобретенных за средства сообщества Цензор.НЕТ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях.

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