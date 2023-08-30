Бойцы подразделения ССО TangoGrom уничтожили вражеский склад боеприпасов FPV-дронами "Дикі Шершні". ВИДЕО
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Бойцы подразделения ССО TangoGrom уничтожили вражеский склад боеприпасов с помощью дронов-камикадзе "Дикі Шершні", приобретенных за средства сообщества Цензор.НЕТ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликована в соцсетях.
Проект #дикішершні финансируется читателями Цензор.НЕТ. Готовим для ребят новую партию дронов, чтобы было еще больше "хорошей русни". Присоединяйтесь:
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