Попадание в "Ашан" в Киеве: момент удара по Левому берегу столицы. ВИДЕО

В сети появилось видео падение обломков ракеты во время ночной атаки окупантов на Киев.

Видео обнародовало британское издание The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что по меньшей мере два человека погибли в украинской столице после того, как Россия совершила атаку с использованием беспилотников и ракет.

Украинские системы ПВО сбили по меньшей мере 20 ракет, направлявшихся на город по разным направлениям. По словам официальных лиц, несколько зданий были повреждены обломками и, по меньшей мере, шесть жилых домов пострадали от обломков ракеты, в результате чего несколько человек получили ранения.

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