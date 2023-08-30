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Украинский FPV-дрон атаковал вражеский "Камаз" на Харьковском направлении. ВИДЕО

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Воины пограничного подразделения "Стальная граница" из "Гвардии наступления" из дрона-камикадзе уничтожили российский "Камаз".

Об этом сообщили на сайте Госпогранслужбы, передает Цензор.НЕТ.

"При проведении разведывательных действий на Харьковском направлении бойцы пограничного подразделения обнаружили вражеский грузовик, который направлялся к позициям оккупантов. Оператор FPV-дрона ювелирно доставил в кузов камаза взрывной подарок", - добавили в ГНСУ.

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  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Тяжела і нєказіста жизнь лапатнава камазіста...
  • Gary Grant
    Удар в спіну асвабадітєлям
  • Леонид Тищенко 711eae6c
    Удар в псіну ))
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