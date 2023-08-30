Украинский FPV-дрон атаковал вражеский "Камаз" на Харьковском направлении. ВИДЕО
7 73810
Воины пограничного подразделения "Стальная граница" из "Гвардии наступления" из дрона-камикадзе уничтожили российский "Камаз".
Об этом сообщили на сайте Госпогранслужбы, передает Цензор.НЕТ.
"При проведении разведывательных действий на Харьковском направлении бойцы пограничного подразделения обнаружили вражеский грузовик, который направлялся к позициям оккупантов. Оператор FPV-дрона ювелирно доставил в кузов камаза взрывной подарок", - добавили в ГНСУ.