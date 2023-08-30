В Одесской области нарушителя границы выследили с помощью дрона. ВИДЕО

Ночью нарушитель пытался пересечь границу с Молдовой вблизи населенного пункта Гавиносы. Несмотря на темноту, его заметили пограничники. Требование остановиться мужчина проигнорировал и стал убегать. Чтобы найти беглеца в темноте, пограничники задействовали беспилотник с тепловизионной камерой. Благодаря чему его удалось обнаружить и задержать.