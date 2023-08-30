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В Одесской области нарушителя границы выследили с помощью дрона. ВИДЕО

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Ночью нарушитель пытался пересечь границу с Молдовой вблизи населенного пункта Гавиносы. Несмотря на темноту, его заметили пограничники. Требование остановиться мужчина проигнорировал и стал убегать. Чтобы найти беглеца в темноте, пограничники задействовали беспилотник с тепловизионной камерой. Благодаря чему его удалось обнаружить и задержать.

В отношении задержанного составили протокол, дело направили в суд. Об этом сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы, передает Цензор.НЕТ.

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Топ комментарии

  • Алекс Скела
    Просто від серця відлягло!
    Навіть уявляти не хочу, що сталося б, якби кордон з Молдовою був порушений цим гадом!
  • Nick Heinen
    Шкода хлопця, трішки не добіг. А свобода була вже поряд...
  • Bob Zi
    Герої б*я, в тилу ловлять ухилянтів.
    60+ тисяч головорізів навчених с супер екіпіровкой замість фронту бавляться з неозброєними пацанами.
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