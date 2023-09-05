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Вопрос обеспечения ВСУ средствами РЭБ будет рассмотрен на Ставке, - Зеленский. ВИДЕО

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Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 558-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня весь день – с нашими воинами. Боевые бригады в Донецкой области. Запорожское направление.

Очень важно – поддержать наших воинов, пообщаться с комбригами, комбатами. Это очень полезно – услышать от тех, кто идет в бой, напрямую, чего именно не хватает, чего именно достаточно и что именно нужно изменить. Все, о чем говорили воины, будет вопросом для участников Ставки. Особенно по РЭБ – все услышали, хлопцы.

Наградил наших военных врачей, поблагодарил коллективы стабпунктов – великие люди, спасают героев, возвращают жизнь, возвращают силу. Настоящий украинский характер, козацкий, когда хлопцы восстанавливаются после ранений и возвращаются к своим побратимам. И снова уничтожают оккупанта. Честь благодарить таких воинов!", - рассказал Зеленский.

Также читайте: Зеленский посетил бригады, которые защищают Украину на Донецком направлении. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    ... ять. Прошло полтора года войны. По окопный РЭБ говорят и пишут с зимы, а оно только проснулось.
  • Артм Воронцов
    Вибачте за сарказм... дуже стримуюсь....
    але закупка РЕБ не будуть нагадувати закупки зимових курток ....

    іще.... чи понесе відповідальність - колективний резніков...
  • Павло ШОвте
    Серійне виробництво українських дронів так і не з'явилось. Зате бум зелених брехунів, мародерів, аферистів триває

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