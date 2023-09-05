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Башню вражеской БМП-3 подбрасывает высоко вверх после атаки украинского дрона-камикадзе вблизи Бахмута. ВИДЕО

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Украинские воины с помощью дрона-камикадзе уничтожили вражескую БМП-3 на Бахмутском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях. После попадания вражеская бронемашина взорвалась с такой силой, что ее башня оторвалась от корпуса и взлетела высоко вверх.

"Эпические кадры уничтожения вражеской БМП-3 с помощью FPV дрона-камикадзе бойцами 77-й бригады ДШВ на Бахмутском направлении", - говорится в комментарии к видео.

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Топ комментарии

  • три - пятнадцать
    все як ми любимо - красівоє!
  • Zemer
    А екіпаж з опаришів теж сидів в БМП ?
  • Dmitriy Prudko
    Відіо сталєтнєй давнасті і вабщє ета фатажоп 🐓
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