Минобороны потратило 650 млн грн на низкокачественные БПЛА фирмы экс-нардепа Розенблата, - СМИ. ВИДЕО

Два дрона HAWK на испытаниях не взлетели, а с одним вообще исчезла связь.

Об этом идет речь в расследовании Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.

В декабре 2022 года Минобороны заключило контракт на закупку беспилотных комплексов HAWK. Это разведывательная БПЛА. Общая стоимость контракта 806,99 млн грн. Примерная цена одного комплекса - 16,67 млн грн ($401 тыс). Контракт заключили напрямую с производителем – ООО "НПП "Українські авіаційні системи", которым владеют 3 человека: часть - у жены экс-нардепа Борислава Розенблата, Жанны, часть - у давнего семейного бизнес-партнера Константина Пожидаева, и часть - еще у одного человека.

После заключения контракта, говорится в материале, "Українські авіаційні системи" получили от МО большой аванс – 650 млн грн. Уже 15 августа должны были сдать заказчику все 55 комплексов. Но сдали только один. В середине июля, за месяц до сдачи контракта, были организованы учения для пилотов. Его участники рассказали, что учения прошли не очень успешно, а комплекс оставил впечатление сырой разработки. Три четверти попыток полетать вообще не удались, а нормально запустить БПЛА получилось только в конце учений.





Борислав Розенблат

Два дрона во время испытаний не могли взлететь, а у дрона, взлетевшего на высоту 287 метров, исчезла связь. В то же время беспилотник не тестировался на максимуме мощностей и в условиях, когда действуют системы РЭБ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны потребует в суде компенсацию более 450 млн гривень у поставщика продуктовых наборов для ВСУ

Во время тестирования Розенблат признал, что беспилотник еще, по сути, сырой, но обещал, что после испытаний пилоты поедут с доработанными системами.

14 августа, за день до сдачи контракта, Розенблат привез сдавать 4 комплекса, а не 55. Во время тестирования были проблемы с передачей картинки.

Второй борт при посадке падает на землю, крылья отпадают, на носу трещина. Розенблат убеждал, что все штатно.

Без претензий летал только один комплекс, единственный, который в присутствии журналистов согласились принять.

Впоследствии в разговоре с Bihus.Info Розенблат рассказал, что четвертый из тестировавшихся дронов тоже не взлетел. По словам экс-нардепа, не было порыва ветра.

Читайте также: ВСУ начали использовать украинский дрон с искусственным интеллектом SAKER SCOUT. ФОТО