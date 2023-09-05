Украинская САУ "Krab" попадает в склад боеприпасов артиллерийской батареи оккупантов. ВИДЕО

Украинские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов артиллерийской батареи оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских бойцов опубликована в соцсетях.

"Работают "Крабы". Благодаря совместной слаженной работе артиллеристов и аэроразведчиков 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта был уничтожен склад боеприпасов артиллерийской батареи оккупантов", - говорится в комментарии к видео.

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