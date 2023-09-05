Массовой экстрадиции уклонистов из-за рубежа не будет, - Вениславский. ВИДЕО

Процедура экстрадиции мужчин-уклонистов из-за рубежа непростая.

Об этом в эфире Радио Свобода заявил член комитета Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ.

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"С точки зрения юридической процедуры массовой экстрадиции граждан нет. Уголовная ответственность имеет индивидуальный характер. Соответственно по каждому факту необходимо обращаться и предоставлять соответствующие документы, что лицо скрывается от органов досудебного расследования, суда и только после этого можно задействовать процедуру экстрадиции", - пояснил парламентарий.

По словам Вениславского, учитывая европейские правовые стандарты - это может быть обжаловано в суде Болгарии, Польши или Румынии.

"И окончательное решение будет за судом. Поэтому, конечно, это очень непростая процедура и будем думать, как ее сделать более гибкой", - добавил он.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что уклонистов, которые купили справки и выехали за границу, могут экстрадировать.

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