Новости Видео • Война

Триумфальное возвращение легендарной бригады "Азов" на фронт. ВИДЕО

25 065180
23 августа, выполняя боевое задание на одном из направлений фронта, бойцы бригады "Азов" штурмом взяли сразу 4 позиции россиян.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись с фрагментами боевой работы легендарного подразделения.

"Силами артиллерии и во время стрелковых боев было ликвидировано 13 военнослужащих противника, 12 ранены. В результате боев удалось улучшить тактическое положение на глубину до 400 метров и 500 метров по фронту", - говорится в комментарии к видео.

Также читайте: Бригада "Азов" уже восстановилась и приступила к выполнению боевых задач на Луганщине, - Уршалович

Топ комментарии

  • Сергей Сергей b6462634
    Бережи вас Бог, хлопці.
  • Деніс Войцеховський
    Що, бомбить від "Азову"?
  • Грицько Добрий
    Від одного слова "Азов" у кацапа спочатку повинні бути повні штани лайна, а потім здохнути від розрива серця! Слава Героям! Бережи вас Боже хлопці. Святе діло робите, звільняєте нашу землю від хробаків. Слава Україні!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости