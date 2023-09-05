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Бойцы 3-й ОШБ дроном-камикадзе "Дикий Шершень" попадают во вражескую группу из пяти оккупантов. ВИДЕО

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Бойцы противотанкового батальона 3-й ОШБ атаковали вражескую группу из пяти окупантов дроном "Дикий Шершень".

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись прицельной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.

FPV-дроны "Дикі Шершні" финансируются за средства сообщества Цензор.НЕТ.

Теперь вы можете передать военным именной дрон.

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Бойцы 3-й ОШБ дроном-камикадзе Дикий Шершень попадают во вражескую группу из пяти оккупантов 01

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Бойцы 3-й ОШБ дроном-камикадзе Дикий Шершень попадают во вражескую группу из пяти оккупантов 02

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Бойцы 3-й ОШБ дроном-камикадзе Дикий Шершень попадают во вражескую группу из пяти оккупантов 03

Смотрите также: Бойцы ВСУ уничтожили российский танк Т-80 и вражеский склад БК с дронов-камикадзе "Дикі Шершні". ВИДЕО


Бойцы 3-й ОШБ дроном-камикадзе Дикий Шершень попадают во вражескую группу из пяти оккупантов 04

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Профинансировать новые партии дронов можно по этим реквизитам:

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ПриватБанк: 4731219611037825

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USDT (TRC-20): TPFzg8Wz3L1tadEkfFa9wDRr1gMntCNgjy
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ETH: 0xEac08EdAfC36DA0124FaC666c8E10B8a9e954C0B

Смотрите: Уничтожение вражеской позиции оккупантов FPV-дроном "Дикі Шершні". ВИДЕО

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