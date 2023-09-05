Бойцы 3-й ОШБ дроном-камикадзе "Дикий Шершень" попадают во вражескую группу из пяти оккупантов. ВИДЕО
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Бойцы противотанкового батальона 3-й ОШБ атаковали вражескую группу из пяти окупантов дроном "Дикий Шершень".
Как сообщает Цензор.НЕТ, запись прицельной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.
FPV-дроны "Дикі Шершні" финансируются за средства сообщества Цензор.НЕТ.
Теперь вы можете передать военным именной дрон.
Профинансировать новые партии дронов можно по этим реквизитам:
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