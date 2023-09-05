Специальное событие Киевского Форума безопасности - "О главном: фронт и восстановление". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Киевский Форум безопасности проводит специальное событие - "О главном: фронт и восстановление".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В дискуссии участвуют:

- глава КФБ, премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк;

- командующий Центральным командованием США в 2008-2010 годах, директор ЦРУ США в 2011-2012 годах генерал Дэвид Петреус;

- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов;

- советник Государственного департамента США в 2005-2007 годах Филипп Зеликов;

- помощник Государственного секретаря США по международной безопасности и нераспространению в 2005-2006 годах Стивен Рейдмейкер;

- эмерит-президент и профессор экономики Гарвардского университета, министр финансов США в 1999-2001 годах Лоуренс Саммерс;

- член Совета Безопасности КФБ, председатель Наблюдательного совета Института Аспен в Украине, министр финансов Украины в 2014-2016 годах Наталья Яресько;

- директор Национального Демократического Института в Украине Марцин Валецки;

- глава правления Центра оборонных стратегий, министр обороны Украины в 2019-2020 годах Андрей Загороднюк;

- председатель правления Украинского кризисного медиа-центра, дипломатический советник Президента Украины в 2014-2015 годах, Посол Валерий Чалый,

– директор КФБ Данило Лубкивский.

Киевский Форум безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Відкрий Україну", – главная международная платформа нашей страны по обсуждению проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Цензор.НЕТ является информационным партнером Киевского форума безопасности.

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