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Дрон-камикадзе залетает в блиндаж с пятью оккупантами. ВИДЕО

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Оператор украинского дрона-камикадзе направил свой БПЛА в блиндаж, в котором находилось, по меньшей мере, пятеро оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой зафиксировано виртуозное мастерство украинского воина, опубликована в соцсетях.

"Наши аэроразведчики обнаружили вражескую группу противника в момент, когда они обустраивали вторую линию обороны. Далее была отправлена FPV "птичка", которая благодаря невероятному мастерству оператора из подразделения "Рарог" 24-й ОМБр влетела прямиком в блиндаж, где находилось пять оккупантов. Выбраться удалось не всем…", - говорится в комментарии к видео.

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Топ комментарии

  • Зэлэный_Змий
    Нє, не засмутиться. Тяжко поранений окупант значно краще за вбитого. Вбитого прикопав і все. А на пораненого треба витрачати сили і ресурси на евакуацію, лікування. Возити на чомусь, чимось ширяти, займає койкомісце.
  • Зэлэный_Змий
    З.І. І головне, сидітиме він потім без ніг в візочку в переході якогось Усть-Піздюйська і колядуватиме на поїсти, а всі на нього плюватимуть. А він буде сидіти і думати "вот зачєм я туда поєхал?" І вся родина буде його ненавидіти, бо ж він навіть в пачку пельменів не перетворився.
  • Грицько Добрий
    Жалко шо не всі хробаки здохли
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