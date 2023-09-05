Реконструкция тепломагистрали, которая обслуживает весь Подол, будет завершена до начала отопительного сезона, - Кличко. ВИДЕО
Об этом сообщил Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
"Первый этап комплексной перекладки здесь начали в 2020 году. Тогда выполнили модернизацию магистральной теплотрассы длиной более 1,5 км. Сейчас продолжается второй этап. Уже сделали капремонт оборудования тепловой камеры, заменили изношенную запорную арматуру и строительные конструкции. Перекладку магистрали выполняют от теплокамеры до теплокамеры. Вместо изношенной тепломагистрали прокладывают предварительно изолированные трубы европейского образца, которые оборудованы системой сигнализации о повреждении", - подчеркнул Кличко.
Мэр Киева отметил, что реконструкция будет продолжаться без отключения горячего водоснабжения. Работы планируют завершить до начала отопительного сезона. Благодаря модернизации теплосетей и теплотехнического оборудования, улучшится качество теплоснабжения для почти 400 жилых домов, 3 лечебных учреждений, 51 учебного заведения и 423 ведомств.
Кличко отметил, что подготовка к зиме - сегодня главный приоритет для столичной власти.
"Коммунальные и другие службы работают в усиленном режиме, ведь к выполнению плановых ремонтных работ добавились работы по восстановлению разрушенной или поврежденной инфраструктуры. Прошлой зимой в результате вражеских ударов было серьезно повреждено около 63% оборудования, необходимого для стабильного прохождения осенне-зимнего периода", - отметил Кличко.
В этом году из городского бюджета направили более 1 млрд грн на ремонты оборудования теплоисточников, которые были повреждены в результате вражеских обстрелов, и на приобретение передвижных котельных. Также продолжается оснащение котельных, насосных станций, бюветных комплексов и других объектов критической инфраструктуры источниками альтернативного питания.