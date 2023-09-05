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На Бахмутском направлении воины 92-й ОШБр уничтожили вражескую технику стоимостью $900 тысяч. ВИДЕО

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На Бахмутском направлении бойцы 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко поразили две артиллерийские установки 2С9 "Нона-С" и две боевые машины пехоты, вооруженные противотанковыми ракетными комплексами. За день воины лишили оккупантов техники общей стоимостью 900 тысяч долларов.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

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