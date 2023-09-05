Собрали на 250 дронов - уничтожили 13 танков, 8 БМП, 2 САУ и другие цели - результат работы "Диких шершней". ВИДЕО

Сообщество Цензор.НЕТ в августе собрало 4 млн грн на изготовление 250 FPV-дронов "Дикие шершни".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете работы "Диких шершней".

В сообщении отмечается: "Итак, благодаря вашим инвестициям, в августе FPV-дронами "Дикие шершни" было уничтожено: 13 танков (!), восемь БМП, две САУ, шесть автомобилей, четыре склада БК, три пункта наблюдения, одна лодка и нанесены поражения по 25 блиндажам. Также дополнительно к дронам было закуплено: 250 аккумуляторов, 15 систем удлинения и усиления связи, 10 комплектов для пилотов (очки+пульт управления), 50 систем сброса, 15 ретрансляторов видеосвязи, 3 сканера вражеских дронов, 4 рюкзака для FPV-дронов".

Друзья, проект "Дикие шершни" набирает обороты, но без инвестиций нашей респектабельной аудитории нам не обойтись. Потребность в таких дронах – десятки тыся в месяц, и поэтому каждый из нас своим донатом может приобщиться к уничтожению врага по реквизитам ниже:

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Приватбанк: 4731219611037825

PayPal: [email protected]

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